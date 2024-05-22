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Расселенный аварийный дом снесли на улице Быковской в Подольске

Накануне начался демонтаж расселенного дома № 28 на улице Быковской в мкр. Силикатная Подольска. Дом снесли по просьбам жителей микрорайона, которые поступили во время обхода территории, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Работы по сносу проведены в короткий срок. На демонтаж нежилого здания ушел один день.

Вскоре место освободят от строительного мусора.

Ликвидация таких объектов улучшает облик округа. Мероприятия в этом направлении будут продолжаться и дальше.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.