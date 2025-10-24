Расплодились сверх нормы: массовый отстрел енотов начнется на Кубани

Еноты-полоскуны расплодились в Краснодарском крае сверх нормы и вредят всему живому, поэтому было принято решение об отстреле этих животных, сообщает Mash .

Сейчас в регионе живет уже свыше 7 тыс. особей. Еноты переносят болезни (в том числе бешенство, аскаридоз, лептоспироз, чуму плотоядных и столбняк), поедают других животных и грабят людей. Все это нарушает баланс экосистемы края и меняет пищевые цепочки.

От большого числа енотов страдают фауна, флора и люди. Они едят рептилий, амфибий и мелких млекопитающих. Из-за этих животных почти не осталось колхидских жаб и малоазиатских лягушек. Плюс еноты конкурируют с другими видами — отбирают у них пищу.

Кроме того, хулиганистые звери крушат дачные участки, места обитания других животных, в том числе улья пчел. Еще они грабят дома, разносят мусор и уничтожают посевы.

