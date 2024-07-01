Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится 1–2 июля

В связи с производством работ по организации пригородно-городского пассажирского железнодорожного движения на участке Крюково — Раменское (МЦД-3) 1, 2 июля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Пригородные поезда на участках Москва — Тверь, Москва — Конаково и Тверь — Бологое будут ходить по измененному расписанию, часть поездов будет отменена. Часть поездов проследует с отменой остановок от Зеленограда-Крюково до Твери.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте РЖД в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.