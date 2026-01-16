Раскрыты суммы алиментов Родригеза, Петренко, Диброва и Аршавина

В последние месяцы в семьях известных артистов и спортсменов продолжаются судебные разбирательства по вопросам алиментов. Среди них — Тимур Родригез, Игорь Петренко, Дмитрий Дибров и Андрей Аршавин, сообщает kp.ru .

В ряде звездных семей обсуждаются вопросы размера и порядка выплаты алиментов. Знаменитости редко попадают в реестр злостных неплательщиков, а долги по исполнительным листам обычно гасят быстро. Чаще всего известные личности пытаются через суд снизить сумму ежемесячных выплат или изменить условия нотариальных соглашений.

Адвокат Валерий Панасюк пояснил, что изменить нотариальное соглашение по алиментам сложно, но возможно при доказательстве изменения материального положения.

Тимур Родригез после развода с Анной Девочкиной обязался выплачивать 1,5 млн рублей в месяц на двух сыновей, а также оплачивать дополнительные расходы. Позже артист попросил снизить выплаты до 500 тысяч рублей, но суд пока отказал. Девочкина утверждает, что расходы на аренду жилья в Мадриде и другие нужды превышают предложенную сумму.

Долг актера Игоря Петренко по алиментам перед Екатериной Климовой составляет 982 тысячи рублей. Петренко ранее пытался снизить выплаты, но суд отказал. Сейчас он платит алименты только младшему сыну, так как старший недавно достиг совершеннолетия.

Андрей Аршавин также обратился в суд с просьбой снизить алименты бывшей супруге Юлии Барановской. Причина — появление четвертого ребенка, из-за чего общая сумма выплат превышает 50% дохода спортсмена.

Михаил Казаков оказался в реестре злостных неплательщиков с долгом 207 тысяч рублей. После развода суд определил место жительства сына с отцом, а теперь уже бывшая жена должна платить алименты Казакову, но пока не исполняет это обязательство.

Дмитрий Дибров после развода с Полиной Дибровой подписал соглашение о выплате алиментов на троих сыновей в размере 700–800 тысяч рублей в месяц.

