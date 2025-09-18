Раскрыта новая схема мошенничества под прикрытием «курьерами»

В последнее время стала популярна схема, когда мошенник, представляясь курьером, звонит жертве и просит уточнить адрес для доставки посылки, сообщили в пресс-службе управления региональной безопасности Московской области

В России активно действует новая схема мошенничества, при которой злоумышленники под видом курьеров популярных онлайн-магазинов похищают учетные записи граждан с портала «Госуслуги».

Как выяснилось, для успешной атаки преступникам достаточно всего лишь одного кода из смс-сообщения, которое приходит на телефон жертвы. При этом человек мог ничего не заказывать и даже не иметь профиля в интернет-магазинах.

В процессе разговора мошенник, представляясь курьером, просит подтвердить доставку несуществующего заказа, запрашивая пришедший на телефон код. Если озвучить эти цифры, злоумышленник мгновенно получает доступ к учетной записи на портале государственных услуг.

Преступники используют отработанные психологические приемы: играют на доверии к известным брендам, создают эмоциональное давление путем спешки и нервозности, а также используют известные им личные данные жертвы для правдоподобности легенды.

Для защиты от подобных атак эксперты рекомендуют никогда не сообщать коды из смс-сообщений, не делиться персональными данными и цифрами с банковских карт. Настоящий курьер никогда не запрашивает коды из смс, не просит передать личные данные и не звонит без оформленного конкретного заказа.

При попадании в подобную ситуацию следует немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию по телефонам 102 или 112.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.



«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.

