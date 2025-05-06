сегодня в 17:09

Расчеты из 13 стран примут участие в параде Победы в Москве

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что парадные расчеты из 13 государств будут участвовать в предстоящем параде Победы на Красной площади в Москве, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что в параде будут участвовать Азербайджан, Вьетнам, Белоруссия, Египет, Казахстан, Китай, Киргизия, Лаос, Монголия, Мьянма, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Парад Победы состоится традиционно 9 мая на Красной площади Москвы. По брусчатке пройдут парадные расчеты, военная техника. Если позволит погода, то в небе над столицей пролетит авиация.

Репетиция парада пройдет 7 мая. В это время в городе будет перекрыта часть улиц.