Расчеты гаубиц Д-20 сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении
Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов гаубиц Д-20 в зоне СВО
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Российские расчеты гаубиц Д-20 сорвали ротацию подразделений украинской армии вблизи населенного пункта Первомайское в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
На кадрах видно, как российские военнослужащие перезаряжают 152-мм гаубицы и наносят удары по позициям противника.
Артиллеристы группировки войск «Юг» ежедневно выполняют боевые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ на донецком направлении.
Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.