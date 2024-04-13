Расчеты гаубиц Д-20 сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении

На кадрах видно, как российские военнослужащие перезаряжают 152-мм гаубицы и наносят удары по позициям противника.

Артиллеристы группировки войск «Юг» ежедневно выполняют боевые задачи по поражению артиллерийских батарей, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники ВСУ на донецком направлении.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.