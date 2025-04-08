Рано сняли шапки: Москву может завалить снегом в мае и июне

Синоптик Цыганков: в Москве может выпасть снег в мае и июне

В мае и июне в Москве могут вновь пройти снегопады, предупредил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, подобная погода — норма для российской столицы, которая не является южный городом, сообщает «Говорит Москва» .

Синоптик добавил, что наиболее сильный снегопад ожидается в ночь на 9 апреля, после чего снег будет выпадать только «чуть-чуть» в течение недели.

По словам Цыганкова, пока что температура в столице соответствует мартовским значениям, однако тепло постепенно возвращается в город. Так, 14 апреля в Москве ожидается от плюс 10 градусов по Цельсию.

«Но Москва — это не южный город. Конечно, редко, но снег бывает в Москве и в мае, и даже в июне пару снежинок выпадает. Поэтому мы не можем сказать, что все на этом закончилось», — предупредил Цыганков.

На днях Москву и Подмосковье накрыли мощные снегопады. За сутки в Московском регионе выпадало до 50% от месячной нормы осадков.