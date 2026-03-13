Ранние неудачи и страх наказания за ошибку: почему дети боятся математики

Эксперт Пудлич: математика чаще других вызывает у детей страх и отторжение

Математика окружает людей повсюду: в магазине, на кухне, в путешествиях и в спорте. Удивительно, но именно этот предмет чаще других вызывает у детей страх и отторжение. Почему так происходит и как это исправить, рассказала РИАМО методист по математике «Онлайн-школы № 1» Мария Пудлич.

Она отметила, что боязнь математики — явление не редкое. По данным Института возрастной физиологии РАО, только 47% школьников 5-11 классов не испытывают тревожности по отношению к предмету, у 28,5% детей отмечается средний уровень тревоги, у 24,5% она выражена максимально ярко. Страх буквально «съедает» рабочую память, которая нужна для решения задач.

«Откуда это берется? Ранние неудачи и страх наказания за ошибку, транслируемая родителями установка „у нас вся семья гуманитариев“, разрыв между темпом класса и успеваемостью ребенка. Все это не просто порождает опасение, это формирует неприязнь», — сказала Пудлич.

По ее словам, математическое развитие ребенка — не врожденный талант, а постепенное изучение специфических для науки способов действий. И если окружающие поддерживают, то предмет становится интересным, а не пугающим. Чтобы снизить тревожность, важно не натаскивать и не принуждать, а создавать ситуации, в которых интересно считать. Например, проверить сдачу в магазине, подобрать пропорции для рецепта, проанализировать игровую статистику.

Интерес и удивительные открытия

Интерес к математике чаще всего формируется в 5-7 лет через сюжетно-ролевую игру. Ребенку важно видеть смысл: как появились число, счет, пропорции. Вопрос «сколько будет два плюс два?» для четырехлетки абстрактен, а вот «хватит ли нам яблок для пирога?» — вызывает интерес.

«Математика не про счет, она про понимание смысла. Лучший способ привить ребенку любовь к математике — наполнить ее удивительными открытиями», — отметила собеседница.

Ребенок начинает интересоваться предметом, когда это помогает решать его задачи: посчитать, сколько конфет у него и у мамы; узнать, хватит ли деталей конструктора на постройку дома; понять, через сколько приедет папа с работы.

Как разглядеть будущего математика

Генетика и предрасположенность — лишь дополнительный инструмент. Настоящий успех начинается с интереса. Когда ребенок проявляет любопытство не только к счету, но и пытается понять логику задачи, найти другое решение.

Есть маркеры будущего математика, на которые стоит обратить внимание:

— Способность к обобщению. Например, поняв, что 2+3=5, ребенок сразу схватывает идею переместительного закона и понимает, что 3+2=5, хотя не знает этого термина.

— Развитое пространственное мышление. Когда задания «нарисуй фигуру по клеточкам» или «поверни рисунок» даются легко.

— Интерес к алгоритмам и вопросы «почему это работает?». Когда ребенок любит составлять инструкции, выстраивать последовательности, играть в игры с четкими правилами.

Таким детям не нужны однотипные задачи, им нужны задания, где не хватает данных, где есть лишняя информация, где нужно придумать свой способ решения.

Развивают математическое мышление следующие задания: на алгоритмизацию, на поиск закономерностей, на перебор вариантов, на доказательство, исследовательские задачи.

Не натаскивать, а увлекать

Главная ошибка школы — шаблонное мышление и культ правильного алгоритма. Когда ребенку разрешают решать только «по учебнику», у него исчезает исследовательский интерес. Второй момент — страх ошибки. В науке ошибка — часть поиска, а в школе она часто становится поводом для наказания. Отсюда столько боязни и перфекционизма, которые не позволяют двигаться дальше.

Чтобы вернуть интерес, нужно понять, почему он пропал. Это могут быть пробелы в базе, конфликт с учителем, давление родителей, отсутствие смысла. Иногда важнее пожертвовать текущими оценками, «откатиться назад» и восстановить фундамент, чем стараться догнать тех, кто уже на несколько шагов впереди.

«Математика — это не школьный предмет. Это способ думать. Если школа и родители начнут увлекать, то ребенок сможет с легкостью пройти путь „от первой задачи до научного прорыва“», — заключила Пудлич.

Международный день математики отмечается 14 марта. Он направлен на повышение осведомленности о роли математических наук в мире и привлечение внимания к их важной роли в решении проблем во многих областях, включая энергетику и ИИ, компьютерные науки и инженерию, изменение климата и устойчивое развитие.

