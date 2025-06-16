сегодня в 17:45

Раменским пенсионерам рассказали, как защититься от мошенников

Пожилым жителям Раменского района объяснили, как избежать дистанционного мошенничества. В Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Раменский» сотрудники прокуратуры провели обучающее мероприятие по повышению правовой грамотности.

«Сейчас возросло количество дистанционных мошенничеств, жертвами которых чаще всего становятся люди пожилого возраста. В связи с этим сотрудниками Раменской городской прокуратуры на постоянной основе проводятся беседы разъяснительного характера. Цель таких встреч — обезопасить наших граждан от действий мошенников», — отметила старший помощник прокурора Виктория Хайрутдинова.

В ходе встречи участники обсудили популярные мошеннические схемы и повторили основные правила безопасности. Среди ключевых рекомендаций выделили следующие:

не переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях от незнакомцев;

не доверять уведомлениям о выигрышах в лотереях, если вы не покупали билеты;

при звонках с сообщениями о «попавших в ДТП родных» сразу уточнять информацию.

Виктория Хайрутдинова акцентировала: если вы столкнулись с мошенниками, необходимо звонить в полицию по номеру 112 или обращаться в Раменскую городскую прокуратуру по адресу:

г. Раменское, ул. Ногина, д. 8, либо по телефону: 8 (496) 463-33-64.