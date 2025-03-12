В Раменском наградили победителей регионального этапа конкурса «Профессионалы»
Фото - © Фото: Раменский приборостроительный завод
В Раменском колледже 11 марта состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа ежегодного конкурса «Профессионалы». В мероприятии принял участие начальник производственно-учебного центра Раменского приборостроительного завода (РПЗ) Алексей Казанов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Предприятие выступило индустриальным партнером конкурса в трех номинациях: «Электроника», «Системы умного дома» и «Прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем». Алексей Валерьевич лично вручил награды студентам колледжа, отличившимся в этих компетенциях.
Кроме того, шесть студентов Раменского колледжа получили сертификаты на прохождение стажировки на РПЗ с возможностью последующего трудоустройства. Приглашение на предприятие лучших выпускников учреждений среднего профессионального образования является эффективной практикой для укрепления рабочего коллектива завода.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.