В Раменском наградили победителей регионального этапа конкурса «Профессионалы»

В Раменском колледже 11 марта состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа ежегодного конкурса «Профессионалы». В мероприятии принял участие начальник производственно-учебного центра Раменского приборостроительного завода (РПЗ) Алексей Казанов, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Предприятие выступило индустриальным партнером конкурса в трех номинациях: «Электроника», «Системы умного дома» и «Прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем». Алексей Валерьевич лично вручил награды студентам колледжа, отличившимся в этих компетенциях.

Кроме того, шесть студентов Раменского колледжа получили сертификаты на прохождение стажировки на РПЗ с возможностью последующего трудоустройства. Приглашение на предприятие лучших выпускников учреждений среднего профессионального образования является эффективной практикой для укрепления рабочего коллектива завода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.