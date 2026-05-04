Раменский парк открыл теплый сезон в Раменском округе

Праздничная программа прошла 1 мая в Раменском городском парке и дала старт теплому сезону. Для жителей и гостей подготовили концерты, выставки техники и интерактивные площадки для детей и взрослых, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник начался в 10:00 на площадке «Лира» и продолжался почти пять с половиной часов. Перед зрителями выступили лучшие творческие коллективы учреждений культуры — участники фестивалей «Поющее Раменье» и «Играй, гармонь!». Вечером на сцену вышли артисты студии вокала «А-голос» и рок-группа «Точка-ноль», а завершилась программа праздничной дискотекой.

С 11:00 на детской велотрассе работала выставка техники ГИБДД. Дети могли посидеть за рулем патрульного автомобиля и включить сирену. Сотрудники Госавтоинспекции в игровой форме напомнили семьям о правилах дорожного движения. У восточной трибуны стадиона «Сатурн» развернули выставку противопожарной техники, где сотрудники МЧС рассказали о работе пожарных расчетов и правилах безопасности.

В течение дня рядом с творческой мастерской действовала фотовыставка «Сердце города — место силы», посвященная жизни парка. В главном шатре работала «Парковая лаборатория»: волонтеры знакомили гостей с историей и возможностями общественного пространства. Кроме того, все желающие могли попробовать разобрать и собрать автомат Калашникова и ручной пулемет на специальной площадке у «Лиры».

В 14:00 на велотрассе прошла викторина «Интерактивная карта России». Участники собирали пазл из регионов страны, используя карту как подсказку. В итоге на игровом столе появлялась Россия, состоящая из 89 областей, краев и республик.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.