Помощь предназначена военнослужащим в зоне СВО, жителям приграничных территорий, а также семьям защитников.

Можно принести:

продукты длительного хранения

необходимые медикаменты

средства личной гигиены

теплую одежду

предметы первой необходимости

В Раменском округе пункты сбора работают по следующим адресам до 17 декабря:

Отдел досуговой деятельности «БУДУЩЕЕ»

Адрес: г. Раменское, ул. Зои Космодемьянской, д. 16

Время работы: ПН–ПТ, 12:00–17:00

Раменский молодежный центр

Адрес: г. Раменское, ул. Народное Имение, д. 6А, стадион «Сатурн»

Время работы: ПН–ПТ, 09:00–17:00

Отдел досуговой деятельности «ЮНОСТЬ»

Адрес: Раменский м. о., п. Электроизолятор, д. 52

Время работы: ПН–ПТ, 12:00–18:00

Все собранные вещи будут централизованно переданы в ресурсный центр в Одинцовском городском округе Московской области, откуда они напрямую отправятся к адресатам.

