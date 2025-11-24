Раменский округ участвует в акции «Доброе дело — нашим защитникам»
Фото - © Раменский медиацентр
В регионе стартует новая волна акции «Доброе дело — нашим защитникам», проходящей в рамках масштабного гуманитарного проекта «Доброе дело», передает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
Помощь предназначена военнослужащим в зоне СВО, жителям приграничных территорий, а также семьям защитников.
Можно принести:
продукты длительного хранения
необходимые медикаменты
средства личной гигиены
теплую одежду
предметы первой необходимости
В Раменском округе пункты сбора работают по следующим адресам до 17 декабря:
Отдел досуговой деятельности «БУДУЩЕЕ»
Адрес: г. Раменское, ул. Зои Космодемьянской, д. 16
Время работы: ПН–ПТ, 12:00–17:00
Раменский молодежный центр
Адрес: г. Раменское, ул. Народное Имение, д. 6А, стадион «Сатурн»
Время работы: ПН–ПТ, 09:00–17:00
Отдел досуговой деятельности «ЮНОСТЬ»
Адрес: Раменский м. о., п. Электроизолятор, д. 52
Время работы: ПН–ПТ, 12:00–18:00
Все собранные вещи будут централизованно переданы в ресурсный центр в Одинцовском городском округе Московской области, откуда они напрямую отправятся к адресатам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.