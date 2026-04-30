Раменский округ на пьедестале Единой школьной лиги

На масштабной площадке LIVE Арена, 29 апреля, подвели итоги спортивного сезона 2025/26. Это было грандиозное событие, объединившее участников из 653 школ и 56 городских округов Подмосковья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спортсмены Раменского муниципального округа показали блестящий результат: по итогам финальных встреч во всех видах спорта наша делегация заняла почетное второе место в общекомандном зачете! Это достижение подтверждает высокий уровень подготовки наших ребят и огромный потенциал школьного спорта. Напоминаем, что сборная школы № 22 принесла Раменскому округу золото, одержав победу в «Финале четырех» Подмосковья Единой школьной лиги по волейболу.

Поводом для гордости также стала личная победа нашего спортсмена Богдана Михайлова. Он признан лучшим игроком в баскетболе 3×3.

Единая школьная лига — это уникальный проект, организованный по стандартам профессионального спорта. Одной из ключевых особенностей турнира является участие звездных амбассадоров: именитые чемпионы постоянно курируют команды, проводят мастер-классы и делятся опытом с юными атлетами.

Поздравляем наших школьников с заслуженными наградами! Впереди у Раменского новые старты и новые победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.