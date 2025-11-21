Раменский музей СВО приглашает всех желающих ознакомиться с обновленной экспозицией

Здесь представлены более 500 уникальных экспонатов, переданных бойцами Вооруженных сил Российской Федерации из зоны проведения СВО, фотографии, а также модели военной техники ВС РФ, принимающие участие в борьбе с ВСУ.

Также в музее действует интерактивная Книга памяти героев СВО, погибших при выполнении боевого задания и до конца оставшихся верными воинскому долгу и России.

«На этих страницах — истории мужества, чести и самопожертвования. Имена, которые нельзя забыть. Судьбы, которые вписаны в историю. Время стирает даты, но не подвиги», — подчеркивает Максим Козлов.

Он регулярно проводит экскурсии для школьников Раменского округа. Ребята с большим интересом слушают рассказы фронтового волонтера, задают множество вопросов и уходят из музея с большим багажом новых знаний и эмоций.

«Музей СВО в Раменском — больше, чем просто выставка экспонатов. Наш проект — это глубина, душа и память. Мы считаем необходимым и важным сохранить историю о героях, событиях и подвигах», — говорит Максим Козлов.

Участники специальной военной операции и сами бывали в Раменском музее СВО. Также бойцы передают Максиму и его единомышленникам экспонаты для музея во время гуманитарных миссий на Донбасс. Они уверены, что историю, которую они пишут сегодня на фронте, необходимо сохранять для будущих поколений, и в Раменском это точно получается.

Познакомиться с экспонатами может каждый, причем бесплатно.

Вход в музей СВО свободный. Главное, записаться на экскурсию. А сделать это можно на сайте музея, где также находится много интересной информации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.