Раменский музей СВО приглашает всех желающих ознакомиться с обновленной экспозицией
Фото - © Казанский храм г. Раменское
Экспозиция обновилась в Раменском музее СВО. Об этом рассказал создатель музея, фронтовой волонтер духовно-гуманитарного конвоя Раменского благочиния Максим Козлов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Здесь представлены более 500 уникальных экспонатов, переданных бойцами Вооруженных сил Российской Федерации из зоны проведения СВО, фотографии, а также модели военной техники ВС РФ, принимающие участие в борьбе с ВСУ.
Также в музее действует интерактивная Книга памяти героев СВО, погибших при выполнении боевого задания и до конца оставшихся верными воинскому долгу и России.
«На этих страницах — истории мужества, чести и самопожертвования. Имена, которые нельзя забыть. Судьбы, которые вписаны в историю. Время стирает даты, но не подвиги», — подчеркивает Максим Козлов.
Он регулярно проводит экскурсии для школьников Раменского округа. Ребята с большим интересом слушают рассказы фронтового волонтера, задают множество вопросов и уходят из музея с большим багажом новых знаний и эмоций.
«Музей СВО в Раменском — больше, чем просто выставка экспонатов. Наш проект — это глубина, душа и память. Мы считаем необходимым и важным сохранить историю о героях, событиях и подвигах», — говорит Максим Козлов.
Участники специальной военной операции и сами бывали в Раменском музее СВО. Также бойцы передают Максиму и его единомышленникам экспонаты для музея во время гуманитарных миссий на Донбасс. Они уверены, что историю, которую они пишут сегодня на фронте, необходимо сохранять для будущих поколений, и в Раменском это точно получается.
Познакомиться с экспонатами может каждый, причем бесплатно.
Вход в музей СВО свободный. Главное, записаться на экскурсию. А сделать это можно на сайте музея, где также находится много интересной информации.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.
«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.