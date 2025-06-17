Раменский молодежный центр готовит масштабный праздник 28 июня

28 июня в Раменском городском парке пройдет масштабное празднование Дня молодежи России. Раменский молодежный центр подготовил для горожан обширную программу с соревнованиями, мастер-классами, выставками и концертом, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие продлится с 11 утра до 10 вечера.

На территории парка будут работать несколько тематических площадок. Спортивные состязания ждут любителей активного образа жизни: запланированы турниры по стритболу, воркауту и другим видам уличного спорта. Творческие натуры смогут проявить себя в танцевальных баттлах, мастер-классах по граффити, handmade и другим видам современного творчества.

Также гостей праздника ожидают фотовыставки, ярмарка изделий ручной работы, дискотека под открытым небом и другие развлечения. Более подробная программа мероприятий будет опубликована организаторами позднее в социальных сетях.

Вход на все площадки Дня молодежи — свободный.

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