Раменский медиацентр организовал экскурсию для детей участников СВО

В нынешние времена сотрудники многих предприятий и организаций Раменского округа оказывают поддержку участникам СВО. Раменский медиацентр не стал исключением. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Накануне дети защитников Отечества, сражающихся на передовой, побывали в гостях на Раменском радио и телевидении. На время экскурсии они погрузились в захватывающую атмосферу медиа-мира. Юные гости смогли не только познакомиться с профессией журналиста, но и попробовать себя в качестве ведущих и участников программы, посетить несколько студий, взять интервью и ознакомиться с историческими экспонатами музея Раменского радио.

Школьникам экскурсию провела Ольга Неаполитанская, корреспондент Раменского медиацентра и член Союза журналистов Подмосковья.

«Ребята активно задавали вопросы и участвовали в викторине, посвященной средствам массовой информации. Это была не просто экскурсия, а еще и возможность профессиональной ориентации детей, а также популяризация медиаобразования», — отметила Ольга.

Экскурсия завершилась чаепитием, во время которого ребята поделились своими планами на будущее. Они предположили, что в будущем, возможно, выберут для себя профессию журналиста. Пока же они готовы следить за новостями Раменского округа на разных медиаплатформах, которые представляет Раменский медиацентр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.