Раменский клуб «Активное долголетие» проводит совместные занятия с Бронницами

Именно подвижный образ жизни позволяет людям старшего поколения ощущать себя здоровыми, успешными и счастливыми. Участники клуба «Активное долголетие» ДК «Лель» не сидят дома, а ведут активный образ жизни, сообщила пресс-служба администрации Раменского городского округа.

Отделение Дома культуры тесно сотрудничает с клубом из города Бронницы.

Они занимаются дыхательной гимнастикой в группе под руководством Ирины Лапутиной, которая является специалистом по реабилитации из Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Раменский» в Бронницах. Также члены клубов занимаются скандинавской ходьбой в парке «Бронницкий луг». Поддержка и развитие скандинавской ходьбы являются одним из ключевых направлений национального проекта «Активное долголетие».

«В рамках программы „Старшее поколение“ мы стремимся вовлечь как можно больше граждан пожилого возраста в занятия физической культурой и спортом. С „Активным долголетием“ из города Бронницы прекрасно проводим вместе время на свежем воздухе в хорошей компании. А после занятий любим посидеть вместе попить чай с пирогами и сладостями», — рассказала художественный руководитель ДК «Лель» Лариса Моисеева.

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