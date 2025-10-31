Раменский городской парк завершил подготовку к зимнему сезону

29 октября комиссия в составе представителей администрации Раменского муниципального округа, министерства физической культуры и спорта Московской области и руководства парка провела проверку материально‑технической базы: специализированной техники и инвентаря, необходимых для бесперебойного обслуживания территории в холодное время года, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подрядная организация, обслуживающая парковую зону, также подтвердила свою готовность к предстоящему сезону. Все сотрудники прошли необходимый инструктаж по работе в зимних условиях.

Раменский городской парк встречает зиму во всеоружии. Создаются все условия, чтобы и в холодное время года пространство оставалось местом активного, радостного и безопасного отдыха для жителей всех возрастов.

Приглашаем вас насладиться приятными прогулками и увлекательными мероприятиями в городском парке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.