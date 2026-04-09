Раменский городской парк готовится к летнему сезону

Раменский городской парк культуры и отдыха готовится к предстоящему летнему сезону. Одна из главных задач — подготовить аттракционы. Они должны отвечать требованиям безопасности, а потому специалисты заранее проводят техническое обслуживание, устраняют мелкие неисправности, обновляют внешний вид, сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Всего на территории парка 24 аттракциона: «Ракушки», «Орбита», «Летающая тарелка», «Автодром», «Цепная карусель» — все они давно полюбились местным жителям и гостям города.

Запустят аттракционы, по предварительным данным, 18–19 апреля. Но все же точная дата будет зависеть от погодных условий. А вот 1 мая состоится полномасштабное открытие летнего сезона с мастер-классами и концертной программой.

Летний сезон наполнен яркими и масштабными мероприятиями, к которым сотрудники Раменского парка готовятся заранее. Одно из таких — День Гжели. Большой праздник в поддержку народного промысла и культурного кода всей России состоится 20 июня.

Привести в порядок после продолжительного зимнего периода необходимо и детские площадки, на территории парка их три.