Раменские организации приняли участие в Детском авиационно-космическом салоне 2025

Пятый год подряд в Жуковском на территории Дворца культуры проходит мероприятие для детей и взрослых, влюбленных в небо. Бомбардировщик СУ-34, пролетев над центральной площадью Жуковского, торжественно открыл мероприятие, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для участников ДАКС 2025 были организованы мастер-классы по сборке самолетов, управлению дронами и моделированию ракет. Также посетители могли ознакомиться с выставками автотехники, авиамоделей и макетов исторического и современного оружия. А на площадке по оказанию первой медицинской помощи можно было не только прослушать краткую лекцию о постановке капельницы, но и попробовать выполнить эту процедуру самостоятельно.

Авиационные техникумы и вузы поддержали интерактивные зоны. Также в мероприятии приняли участие учреждения Раменского муниципального округа: Историко-художественный музей, ДК «Победа» и Военно-патриотический клуб «Высота».

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.