Раменские медики стали призерами турслета работников здравоохранения Подмосковья

Медики из Раменского приняли участие в X Молодежном туристическом слете работников здравоохранения Московской области и показали достойные результаты. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Слет подарил участникам яркие эмоции, заряд энергии и возможность проявить командный дух. В течение трех дней представители медицинских учреждений Подмосковья соревновались в различных испытаниях, демонстрируя свои спортивные навыки и творческий потенциал.

В мероприятии участвовали 20 команд. Они преодолевали полосу препятствий, участвовали в спортивных состязаниях и проявляли свои творческие способности.

Команда Раменской больницы «Рамсоюз» продемонстрировала сплочённость, выносливость и изобретательность. В конкурсе «Лучшая стенгазета» она заняла третье место.

Команду Раменской больницы приехали поддержать главный врач Сергей Маркитан и председатель профсоюзной организации Ирина Потапова. Организаторами мероприятия выступили Министерство здравоохранения Московской области и профсоюз работников здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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