Раменская молодежь освоила навыки первой помощи

Занятие по программе «СТОП КРОВЬ» организовали на базе Молодежно-подросткового клуба «Атлет» для жителей Раменского муниципального округа 10 ноября. Обучение проходило в рамках проекта «Культура безопасности Народного фронта», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Практические навыки оказания первой помощи участникам передавал Михаил Кытин – доброволец-инструктор Центра тактической подготовки «Архангел» и активист молодежного крыла Народного фронта. Организацией мероприятия занимался Раменский молодежный центр совместно с руководителем МПК «Атлет» Ильей Шабановым и инструктором по физической культуре Павлом Казанцевым.

Участники занятия освоили правила вызова службы скорой медицинской помощи, получили навыки самопомощи и взаимопомощи в критических ситуациях. Программа направлена на формирование у молодых людей практических умений, которые могут помочь сохранить жизнь в экстренных обстоятельствах.

