Раменская больница стала площадкой для форума командных технологий

Открыли мероприятие главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан и глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев. В образовательном семинаре приняли участие порядка 30 молодых врачей из 10 медучреждений.

В ходе тренинга они погрузились в практическую работу: формировали креативные предложения, а также создавали банк инструментов вовлечения медработников. Участники разрабатывали конкретные планы работы на ближайшее время, опираясь на потребности своих коллективов.

Главная задача семинара — помочь молодым специалистам как можно быстрее раскрыть свой потенциал, а также создать команды из перспективных специалистов. Особое внимание на форуме уделили идеям, которые помогут молодым врачам быстрее адаптироваться к новой работе и наладить коммуникацию в коллективе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.