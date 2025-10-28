Раменчанка Валентина Яньшина будет участвовать в новом телепроекте

Раменская певица появится в вокальном шоу «Браво! Бис!», где встретятся самые сильные участники других популярных музыкальных проектов. Премьера состоится 8 ноября в 20:20 на НТВ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Редактор проекта связался с Валентиной в конце августа через соцсети. Для участия в шоу ей нужно было заполнить анкету и прислать видеовизитку.

«Меня утвердили. Песню подобрали из моего репертуара. Она классная, шикарная, я ее хотела еще на „Голосе“ спеть, но у меня там было определенное амплуа, в которое она не вписалась. Для нового же проекта песня подошла идеально», — рассказала Раменскому радио Валентина Яньшина.

Раменчанка подчеркнула, что на этом проекте собрались очень сильные участники, которых оценит серьезное жюри: Игорь Николаев, Игорь Крутой, Валерия, Александр Панайотов.

«Узнав, кто в жюри, я даже испугалась. Но когда я пою перед ними, стараюсь перестраивать себя. Ведь они хотят видеть мою уверенность. Поэтому, когда я вышла на сцену, у меня был лишь легкий мандраж, но я выступила уверенно», — призналась Валентина.

Пока другие детали неизвестны. Что принесет этот проект нашей землячке, узнаем уже скоро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.