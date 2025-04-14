Ракова: москвичи пройдут карьерную перезагрузку на ярмарке вакансий 18 апреля

Около 130 работодателей собираются предложить вакансии на московских площадках во время Всероссийской ярмарки трудоустройства. Региональный этап пройдет в столице РФ 18 апреля, сообщает заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Жители мегаполиса смогут претендовать на три тыс. вакансий. Их предложат 130 наиболее крупных работодателей города, отметила заммэра.

«Москва стремится к тому, чтобы каждый житель столицы, который ищет работу или хочет изменить карьерный трек, мог сделать это быстро, комфортно и с поддержкой профессионалов», — подчеркнула Ракова.

По ее словам, во время регионального этапа жители столицы получат возможность пройти собеседование, получить предложение о сотрудничестве, посоветоваться с карьерными экспертами. Также участникам проведут профессиональное тестирование. Они смогут узнать о способах роста в карьере, отметила заммэра Москвы.

Устроиться на работу смогут любые соискатели. В том числе и те, кто более старшего возраста, люди с ограниченными возможностями здоровья, россиянки в декрете. Получить работу получится как у тех, кто только начинает свой путь, так и является опытным специалистом, подчеркнула Ракова.

Что будет в центре «Профессии будущего» на улице Щепкина 38с1

По адресу москвичи смогут пообщаться с представителями 50 крупных работодателей. В их числе такие компании и организации, как РЖД, «Росатом», «Российские Космические Системы», «Мосгортранс», «Россети Московский регион», авиакомпания «Россия», а также иные флагманские предприятия.

Посетители смогут получить консультацию у карьерных коучей. Еще им предложат 1 из 75 программ для обучения. Также люди смогут поучаствовать в тренингах и мастер-классах от главных экспертов отрасли.

Программа центра «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского 1с1

Люди, пришедшие по этому адресу, смогут найти работу в банковских, страховых компаниях, в том числе крупного бизнеса, учреждениях и ИТ-фирмах. Сотрудников ищут в «МТС Банк», «Синема Парк», ГУМ, «НПО Базальт», Центр организации дорожного движения и на другие предприятия.

Что будет в учебном центре «Профессионал» на Рязанском проспекте 7

Жители Москвы смогут претендовать на работу в сфере оборонно-промышленного, газотранспортного и теплоэнергетического комплексов. Работу предложат завод Очаково, «МОСГАЗ», «МОЭК», НПО им. Лавочкина, НИИ точных приборов, РКК «Энергия». Гостям расскажут о способах перезагрузки карьеры.

Программа «Моя работа» на Шаболовке 48

Для гостей придумали интересную образовательную программу. Жителям столицы расскажут, как открыть бизнес, расскажут о самозанятости. Помимо этого, их научат защищать личную информацию в Сети.

Москвичи, заинтересованные в искусственном интеллекте, смогут попрактиковаться в создании с помощью него делового резюме, а также профиля эксперта. Еще их научат создавать портретные фотографии с использованием нейросети.

Еще в этом месте проведут ряд тренировочных занятий. Карьерные консультанты поделятся рекомендациями по поиску работы.

Служба занятости населения Москвы — один из наиболее крупных государственный кадровых операторов. Организация помогает жителям российской столицы найти работу. Центр сотрудничает с не менее трех тыс. работодателей.

В Службу занятости Москвы включены офисы трудоустройства. Многие из них находятся в центрах госуслуг «Мои документы».

За 3,5 месяцев в Службе занятости можно пройти обучение по 1 из 75 нужных экономике профессий. После получения навыков можно устроиться на работу. В этом помогут наставники по карьере.

Также Служба занятости воплощает в жизнь программу комплексной профориентации для учеников девятых классов.

Флагманские центры функционируют по адресам улица Куусинена дом 2 корпус 1, улица Шаболовка, дом 48. Специализированный центр занятости «Моя карьера» расположен на улице Сергея Радонежского (дом 1, строение 1). Центр «Профессия будущего» находится на улице Щепкина дом 38, строение 1.