сегодня в 18:19

Ракова: московские школьники победили во Всероссийской олимпиаде по информатике

Сборная Москвы завоевала рекордное количество дипломов в рамках Всероссийской олимпиады по информатике, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Столичные школьники одержали победу на олимпиаде по информатике. В этом году за победу боролись более 350 школьников со всей России.

Сборная команда из Москвы получила 99 дипломов, среди них 20 — победителей, 79 — призеров. Эти результаты стали рекордными для столичных школьников за все годы проведения олимпиады.

Так, Владислав Жиганов из школы Центра педагогического мастерства, Дарья Грекова из школы № 57, Иван Пискарев из школы № 2086 и Глеб Устименко из школы № 179 стали абсолютными победителями в финале соревнования.

Также школьники из Москвы отличились способностью быстрого решения задач. Финал проходил на базе Университета Иннополис в Татарстане.

За два соревновательных тура участники решили восемь задач. Тестирующая система проверяла работы автоматически, а за ходом турнира можно было наблюдать в режиме реального времени.

Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы Фото - © Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Школьники прошли специальную подготовку и посетили семинары в очном и дистанционном форматах. Также они провели сборы, в ходе которых смогли погрузиться в материал.

В Москве школьники, интересующиеся информатикой и программированием, выбирают учебу в предпрофессиональных ИТ- и инженерных классах. Примеры олимпиадных заданий включены в программы их основных уроков.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам. Участникам нужно пройти школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы.

Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз.