Ракету «Союз-2.1а» допустили к заправке

Российский космический грузовик «Прогресс МС-28» на ракете-носителе «Союз-2.1а» стартует рано утром в четверг, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Сегодня в 06:20 мск по времени Москвы ожидаем пуск ракеты-носителя „Союз-2.1а“ с грузовым кораблем „Прогресс МС-28“ с Байконура», — сказано в сообщении госкорпорации в официальном Telegram-канале.

Стыковка грузовика к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции запланирована на 17 августа.

Ранее сообщалось, что корабль «Прогресс МС-28» прошел предполетную подготовку.