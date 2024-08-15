Ракету «Союз-2.1а» допустили к заправке
Российский космический грузовик стартует рано утром в четверг
Российский космический грузовик «Прогресс МС-28» на ракете-носителе «Союз-2.1а» стартует рано утром в четверг, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
«Сегодня в 06:20 мск по времени Москвы ожидаем пуск ракеты-носителя „Союз-2.1а“ с грузовым кораблем „Прогресс МС-28“ с Байконура», — сказано в сообщении госкорпорации в официальном Telegram-канале.
Стыковка грузовика к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции запланирована на 17 августа.
Ранее сообщалось, что корабль «Прогресс МС-28» прошел предполетную подготовку.