Ракету-носитель «Ангара-1.2» успешно запустили с космодрома Плесецк

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Российские ВКС успешно запустили ракету-носитель легкого класса «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пуск произошел 17 сентября в 10:00. Ракета-носитель была запущена с комическими аппаратами в интересах министерства обороны России.

В мае 2024 года ВКС запускали с космодрома Плесецк ракету-носитель «Союз-2.1б». Она была загружена спутниками для военных нужд Минобороны РФ.

Ранее на космодроме было завершено создание инфраструктуры для обеспечения пусков ракет-носителей «Ангара».Новый комплекс оборудован устройствами отечественной разработки.