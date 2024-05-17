Ракета «Союз-2.1б» с военными спутниками стартовала с Плесецка

ВКС России запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету-носитель «Союз-2.1б», на борту которой находятся спутники для военных нужд, рассказали в министерстве обороны РФ.

«Семнадцатого мая 2024 года с космодрома Плесецк в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя „Союз 2.1б“ с космическими аппаратами на борту», — сказано в публикации.

В конце прошлого года также дважды была запущена ракета «Союз-2.1б». За неделю на орбиту Земли вывели два спутника.

Российская сторона в апреле также призвала Вашингтон к шагам для разработки договоренностей по предотвращению милитаризации космического пространства.