Ракетно-космическая корпорация из Подмосковья поделилась опытом на выставке «Россия»

Почти 2500 человек посетили стенд Московской области, на котором представители Ракетно-космической корпорация «Энергия» имени С. П. Королева из подмосковного города Королёв рассказали о пилотируемой космонавтике, сообщили в министерстве социального развития Подмосковья.

Специалисты ведущего предприятия в области ракетостроения «Энергия» 12 апреля рассказывали о прошлом и настоящем ракетостроения, поведали о своей деятельности. Специалисты также ответили на вопросы о производстве космических кораблей, средств выведения на орбиту, автоматических космических комплексов.

В ведомстве дополнили, что в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства РКК «Энергия» предоставила возможность стать частью космической команды и предложила на выставке широкий спектр вакансий для соискателей.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.