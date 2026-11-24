сегодня в 17:54

Ракета с двигателями из Химок отправила робота «Теледроид» к МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с двигателями химкинского НПО «Энергомаш» стартовала с Байконура и вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-36». Он доставит на Международную космическую станцию робота-андроида «Теледроид» и более 2,4 тонны другого груза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Двигатели НПО «Энергомаш» штатно отработали на первой и второй ступенях ракеты «Союз-2.1б». Пуск прошел при непосредственной поддержке специалистов службы летных испытаний предприятия.

Корабль «Прогресс МС-36» доставит экипажу МКС провизию, ресурсы для жизнеобеспечения и научную аппаратуру для серии экспериментов. Главная технологическая новинка миссии — антропоморфный робот нового поколения «Теледроид».

Робот способен точно повторять движения человека-оператора и выполнять сложные операции с обычными инструментами: работать молотком или закреплять оборудование с помощью карабина. Сначала его испытают внутри станции, затем установят снаружи многоцелевого лабораторного модуля «Наука» для работы в открытом космосе.

«Предприятие в очередной раз подтвердило высочайшую надежность своих двигателей и компетентность инженеров службы летных испытаний, которые сопровождают пуски непосредственно на космодроме», — отметил заместитель главы городского округа Химки по вопросам развития территорий и инвестициям Александр Морозов.

НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко входит в госкорпорацию «Роскосмос». Это ведущее мировое предприятие по разработке и производству мощных жидкостных ракетных двигателей для первых и вторых ступеней космических ракет-носителей.

Фотографии: «Роскосмос».

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