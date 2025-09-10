Ракета отскакивает от объекта: в конгрессе США показали видео с НЛО

сегодня в 16:45

В конгрессе США показали видео с НЛО, снятое около Йемена

На заседании занимающегося темой НЛО подкомитета по надзору палаты представителей конгресса США была показана видеозапись неопознанного объекта, сделанная в 2024 году около берегов Йемена, сообщает РИА Новости .

Как рассказал телеканал ABC, на этом видео, которое ранее не показывали, видно, как американская ракета Hellfire отскакивает от яркого блестящего объекта.

Видеозапись сделали, когда американские ВМС участвовали в боевых действиях возле Йемена, охраняя торговые корабли от ударов хуситов.

«На видео было видно что-то похожее на удар (ракеты — ред.), но объект, как кажется, продолжил движение по той же траектории», — описал видеозапись ABC.

Телеканал напомнил, что в 2015 году обнародовали похожее видео полета на высокой скорости объекта, которое сняли возле берегов Калифорнии, но позднее специалисты объяснили явление оптическим обманом.