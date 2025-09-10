Ракета отскакивает от объекта: в конгрессе США показали видео с НЛО
На заседании занимающегося темой НЛО подкомитета по надзору палаты представителей конгресса США была показана видеозапись неопознанного объекта, сделанная в 2024 году около берегов Йемена, сообщает РИА Новости.
Как рассказал телеканал ABC, на этом видео, которое ранее не показывали, видно, как американская ракета Hellfire отскакивает от яркого блестящего объекта.
Видеозапись сделали, когда американские ВМС участвовали в боевых действиях возле Йемена, охраняя торговые корабли от ударов хуситов.
«На видео было видно что-то похожее на удар (ракеты — ред.), но объект, как кажется, продолжил движение по той же траектории», — описал видеозапись ABC.
Телеканал напомнил, что в 2015 году обнародовали похожее видео полета на высокой скорости объекта, которое сняли возле берегов Калифорнии, но позднее специалисты объяснили явление оптическим обманом.