Радовалась смерти «россиянцев»: многодетную мать арестовали в Москве

Мещанский суд Москвы арестовал 45-летнюю уроженку Казахстана Юлию Мирзалиеву за призывы к терроризму. В 2020 году женщину пытались лишить родительских прав за «неприязненные высказывания в адрес государства», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

В августе сотрудники ФСБ пришли к Юлии с обыском. После этого, как утверждает Мирзалиева, ее доставили в известное здание на Лубянке, где взяли у нее образцы слюны и отпечатки пальцев. Затем женщину поместили в спецприемник по обвинению в мелком хулиганстве.

На своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» Юлия делилась кулинарными рецептами и критикой российских властей. В прошлом году Мирзалиева радовалась вторжению Киева в Курскую область, писав, что «ненавидит Россию», «Ничто так не радует, как смерть россеянцев», а также оскорбляла своего старшего сына от первого брака.

Юлия начала активно поддерживать Украину не позднее 2020 года, когда жила в Костроме. Тогда против нее был подан иск об ограничении родительских прав на троих детей. Органы опеки ссылались на отсутствие у Мирзалиевой постоянной работы, а также на то, что она якобы формирует у детей негативное отношение к окружающим и стране в целом.

Кроме того, были отмечены ее «неприязненные высказывания в адрес государства». Юлии удалось отстоять своих детей в этом деле.

