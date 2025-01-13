Радость или наказание: эксперт рассказал о плюс и минусах двух собак в доме

Те, кто заводит сразу двух собак в доме, получают двойную дозу радости. Есть и другая сторона медали: на владельца питомцев ложится вдвое больше ответственности. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИАМО о том, чего же больше получает хозяин, если в его доме живут две собаки: радости или проблем.

«Если посмотреть с одной стороны, то две собаки — это двойная радость, питомцы ждут тебя с работы, ты получаешь вдвое больше внимания, собакам не скучно, пока хозяина нет дома. Но это также и двойная ответственность, и двойные затраты. Необходимо уделять внимание каждому питомцу по отдельности, заниматься воспитанием животных, следить за их здоровьем и налаживать между ними взаимоотношения. Прежде, чем решиться на двух собак, необходимо трезво оценить свои силы и ресурсы», — сказал эксперт.

Две собаки — двойная радость

Безусловно, две собаки в доме сделают жизнь собаковода насыщенней. С одной стороны, это мало похоже на плюсы содержания двух питомцев. Но хозяину придется больше времени двигаться, на улице быть внимательней и увлекать собак физической и умственной работой. Это значит, что в этот момент владельцы питомцев как минимум будут отвлекаться от насущных дел и полностью погружаться в процесс взаимодействия с собаками, который благоприятно сказывается на здоровье и самочувствии питомцев.

Кроме двойной дозы любви, радости и преданности, две собаки в доме могут стать настоящими друзьями, которые будут развлекать друг друга самостоятельно. Это значит, что питомцы не будут грустить, когда хозяин уходит на работу, им всегда будет чем заняться. Это снижает риск того, что из-за скуки или стресса одиночества питомец начнет громить дом или проявлять другие деструктивное поведение.

Если в доме взрослая собака, то появление щенка может благоприятно сказаться на животных. Более опытный питомец возьмет под свою опеку малыша, поможет понять правила в доме, не даст заскучать, будет способствовать быстрому процессу социализации.

Есть ключевые минусы

Первый очевидный факт — хозяину придется вдвое больше тратиться на то, чтобы содержать двух животных: покупка корма, аксессуаров, походы к ветеринарному врачу, груминг-салоны. Поэтому важно оценивать свои финансовые возможности перед тем, как завести двух собак.

Также питомцы могут не поладить. Проблемы могут начаться еще на этапе знакомства, если собаки появляются в доме в разное время. Если их неправильно представить друг другу, не сформировать общий быт, не установить правила, то, возможно, дружбы между животными не случится. И тогда хозяину важно будет корректировать поведение собак, чтобы не допускать постоянных конфликтов. Кроме того, собаки могут ревновать друг друга к хозяину, соперничать и доминировать друг над другом.

Два проказника в доме создадут дополнительные хлопоты. Если не уделять внимание воспитанию питомцев, то по приходу домой можно заставать их за поеданием мебели и обуви. Поэтому необходимо не просто заниматься воспитанием собак, но и выделять время на каждого по отдельности. У хозяина могут возникнуть сложности и на прогулке. Если питомцы не обучены ходить на провисшем поводке, не знают команд, то может случиться так, что одна собака будет постоянно тянуть, а другая останавливаться или отвлекаться.

Прежде чем заводить двух собак, необходимо рассчитать свои силы, учесть нагрузку на семейный бюджет, запастись терпением на случай конфликтов и выделить в своем графике время на двух собак, ведь два питомца — это двойная ответственность.