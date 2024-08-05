Радость и сомнения: как пережить подготовку ребенка к школе

Психолог Алексеева: не нужно заставлять первоклассников взрослеть раньше времени

Лето подходит к концу, уже совсем скоро дети пойдут в школы. Психолог Маргарита Алексеева рассказала, как психологически подготовить ребенка к поступлению в первый класс, а самим родителям пережить все волнительные моменты, сообщает «ФедералПресс» .

«Ваш ребенок взрослеет, но он все еще остается ребенком. Ему нужно время для детства, игры, сказки и развлечения», — отметила специалист.

Алексеева добавила, что не стоит заставлять чада взрослеть раньше времени. Нужно помнить, что у первоклассников «хрупкая нервная система и психика».

По словам психолога, любые сомнения — в выборе школы, первом учителе и готовности ребенка — естественны. В этом вопросе главное — это правильно настроиться и понимать, что вся семья переживает достаточно большой стресс.

В такой период у ребенка появляется новый значимый взрослый — учитель, и ему приходится во многом менять образ жизни, обратила внимание Алексеева.