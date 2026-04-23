«Радиостанция Судного дня» передала слово «алиментный»

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня» или «Жужжалка», передала еще одно зашифрованное сообщение, пишет «УВБ-76 логи» .

Радиостанция в очередной раз вышла в эфир в 12:51 23 апреля. В нем прозвучало слово «алиментный».

Полный текст кодового послания выглядит так: «НЖТИ 31935 АЛИМЕНТНЫЙ 4530 3735».

В понедельник радиостанция вышла в эфир со словами «принуждение» и «рюшосбой». Во вторник и среду она молчала.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, которая работает с 1976 года. В большинстве случаев она воспроизводит непродолжительный жужжащий сигнал, за что получила название «Жужжалка».

