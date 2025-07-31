Радиоактивное гнездо ос нашли в Южной Каролине

На ядерном объекте в Южной Каролине сотрудники полигона Саванна-Ривер возле города Айкен нашли радиоактивное осиное гнездо. Неожиданную находку сделали в ходе планового осмотра территорий, пишет РЕН ТВ .

Инцидент произошел в июле во время плановой проверки уровня радиации на территории бывшего производства компонентов ядерного оружия. По информации министерства энергетики США, гнездо было расположено на столбе рядом с хранилищем жидких ядерных отходов.

Радиационный фон в обнаруженном гнезде в 10 раз превышал безопасные нормы. После обнаружения специалисты оперативно обработали находку инсектицидом, демонтировали и утилизировали по протоколу обращения с радиоактивными материалами. На момент обнаружения насекомых в гнезде не было.

Радиоактивность гнезда, вероятно, связана с остаточным загрязнением, сохранившимся с периода активной работы объекта, а не с текущими проблемами. По имеющейся информации, утечек из хранилищ отходов не зафиксировано.