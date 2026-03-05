сегодня в 13:49

Радио «КП» получило две награды премии «Стрим Пик» в Москве

Радио «Комсомольская правда» стало победителем индустриальной премии «Стрим Пик» в двух номинациях — «Самая популярная программа» и «Самая глобальная радиостанция», сообщает kp.ru .

Церемония прошла 4 марта в Москве.

Премию «Стрим Пик» вручают на основе данных сервиса «Радиостатистика», который анализирует реальное интернет-прослушивание. Победителей определяют по количественным показателям без участия жюри.

«Нам очень приятно побеждать на „Стрим Пике“ три года подряд», — рассказал главный редактор радио «Комсомольская правда» Андрей Горбунов.

По его словам, станция в третий раз получила награду за «Самую популярную программу», а второй год подряд аудитория выбирает утреннее шоу Ивана Панкина «Что будет».

В номинации «Глобальный эфир» радиостанцию отметили как лидера по числу стран прослушивания в 2025 году.

«Наш сервис ведет измерения в 217 странах мира. Радио „Комсомольская правда“ слушают в 210 из них», — сообщил руководитель компании «Микро-ИТ» и автор премии Алексей Нестеренко.

Ранее в этой категории побеждали музыкальные станции. В феврале радио «Комсомольская правда» исполнилось 17 лет. В России на FM-частотах его ежедневно слушают около 2 млн человек.

