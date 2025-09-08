Радиационные туманы образовались на севере Московской области

сегодня в 08:44

Из-за малооблачной погоды и высокой влажности воздуха в Московской области утром появились так называемые радиационные туманы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Радиационные туманы образовались в Клину, Волоколамске и Дмитрове. Например, в Клину влажность — 100%, а видимость — 50 метров.

В Волоколамске влажность — 99%, а видимость — 200 метров. В Дмитрове влажность — 97%, а видимость — 500 метров.

«Радиационные туманы образуются следующим образом. В безоблачные ночи земная поверхность, излучая тепло, охлаждается, температура прилегающего слоя воздуха понижается и, если влажность воздуха велика, возникает туман, который называется радиационным», — объяснил Тишковец.

При этом радиация инфракрасная. Глаз ее не видит, и угрозы для здоровья человека нет. Такие туманы не имеют ничего общего с радиоактивностью.