Ради зарплаты в 250 тысяч рублей россияне готовы учить иностранные языки

Россияне согласны заняться изучением иностранного языка при условии повышения дохода до 250 тысяч рублей и более. Как показал опрос, проведенный Skyeng, 62% жителей страны уверены, что владение иностранным языком способно положительно повлиять на их заработок, пишет Газета.ru .

Примерно треть россиян (30%) полагает, что прирост составил бы 10–30%. Каждый пятый (21%) рассчитывает на увеличение дохода примерно наполовину, а 11% уверены, что могли бы зарабатывать вдвое больше. При этом 38% респондентов не видят связи между знанием языка и уровнем своего благосостояния.

Многие жители страны готовы взяться за обучение, если это будет материально стимулироваться. Так, 27% опрошенных начали бы изучать язык для карьеры при зарплате в 250–400 тысяч рублей ежемесячно. Для 24% достаточным стимулом стал бы доход в 150–250 тысяч рублей. 14% назвали сумму 400–600 тысяч, а 8% готовы учиться при зарплате свыше 600 тысяч рублей.

По словам академический директор онлайн-школы иностранных языков Анастасия Екушевская, сопоставление этих ожиданий с реальными зарплатами на международном рынке труда показывает, что языковой барьер может обходиться специалистам в сотни тысяч рублей ежемесячно.

Для сравнения: в Москве маркетологи в среднем получают 100–220 тысяч рублей в месяц в зависимости от позиции. В Европе доход специалистов того же профиля эквивалентен 350–580 тысячам рублей, а в США — около 550–600 тысяч. Разработчики ПО в Москве зарабатывают в среднем 250–400 тысяч рублей. В Европе их доход составляет примерно 450–620 тысяч, а в США — 750–900 тысяч и выше. Менеджеры по продажам в российской столице получают около 120–250 тысяч рублей без учета бонусов. В европейских странах их заработок может достигать 600–850 тысяч в рублевом эквиваленте, а в США — 700 тысяч — 1,1 млн рублей.

Таким образом, в ключевых областях, таких как маркетинг, IT-разработка и продажи, разрыв в оплате труда между российским и зарубежным рынками может достигать двух-четырехкратного размера.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.