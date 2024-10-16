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Работы по спилу аварийных деревьев завершены в Шаховской

На территории городского округа Шаховская завершены работы по рубке аварийных деревьев, запланированные на 2024 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В текущем году по государственному заданию было спилено 439 деревьев, назначенных в рубку, произведен сбор и укладка частей стволов деревьев в поленницы, места рубок очищены от порубочных остатков.

Работы выполнены в соответствии с техническим заданием и календарным планом. Рубка аварийных деревьев проводится в целях недопущения вреда жизни и здоровью граждан, ущерба имуществу граждан и юридических лиц, а также улучшения санитарного состояния лесов.

Санитарная очистка лесов в округе ведется на постоянной основе, в которой задействованы все службы муниципалитета. Данные мероприятия проводятся, как сотрудниками «Мособллес», в рамках весенне-осенних субботников, а также по заявкам жителей округа.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.