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Работы по благоустройству сквера на ул Крупешина продолжаются в Балашихе

Территория, на которой проводятся ремонт и облагораживание, находится около дома № 3 на улице Крупешина в Балашихе. Работы проводятся в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Санитарная обрезка деревьев и кустарников выполнена на 90%. Она предполагает удаление сухих, поврежденных веток, мешающих жизни растения.

Был завезен торф для будущего газона и проведены демонтажные работы по удалению старых покрытий.

В настоящее время проводятся работы по подготовке основания для укладки плитки. Уже забетонировано основание под резиновое покрытие для резиновой площадки.

Также контролирующие стороны провели проверку производимых работ с целью определения их соответствия утвержденному плану.

Решение по благоустройству сквера принято с целью улучшения качества жизни горожан и создания современных общественных пространств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.