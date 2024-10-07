Работы по благоустройству провели на улицах Заречного тупика в Балашихе

В Балашихе успели провести в благоприятную погоду все работы по благоустройству дорог после догазификации на улицах 1, 2, 3-й Заречный тупик. Начальник отдела сварочно-монтажных работ Алексей Гальцев лично проконтролировал процесс восстановления дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этих улицах Балашихи произвели большую работу по восстановлению дорожного покрытия. В течении двух недель здесь проводились работы по снятию старого асфальта, его вывозу, в пятницу и на этих выходных сделали отсыпку щебнем и выполнили укладку нового асфальта. Общий объем работ составил порядка 700 кв. метров. Все работы производила подрядная организация «Строй Групп».

Начиная с 2022 года, в Балашихе догазифицированы 385 домов, впереди еще много работы, так как заявки жителями подаются ежедневно.

К восстановлению благоустройства в населенных пунктах приступают после завершения работ по догазификации.

Поврежденное дорожное полотно восстанавливается до состояния, предшествующего началу укладки газораспределительной сети в рамках президентской программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.