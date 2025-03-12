Работы на мемориале «Вечный огонь» в Люберцах завершат ко Дню Победы

В городском округе Люберцы в преддверии 80-летнего юбилея Великой Победы ведутся работы по приведению в порядок памятников и мемориалов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Приводим в порядок мемориальный комплекс «Вечный огонь» в Люберцах. Ранее сквер стал победителем Всероссийского голосования «Формирование комфортной городской среды» — благодарю всех, кто принимал активное участие в голосовании! Специалистами предварительно было проведено обследование объекта, разработана проектно-сметная документация», — отметил глава округа Владимир Волков.

Глава Люберец уточнил, что подрядчик уже завершил демонтаж старого плиточного покрытия и освещения, малых архитектурных форм, ведет подготовку основания площади для укладки плитки.

«Специалисты также выполнят замену гранитных элементов мемориала, благоустройство прилегающей территории, обустроят цветники и заменят освещение. Работы в полном объеме планируется завершить ко Дню Победы», — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.