Работу общественного транспорта в Дубне контролирует глава округа

сегодня в 16:41

Работу общественного транспорта в Дубне ежедневно контролирует глава городского округа Максим Тихомиров. Об этом сообщила пресс-служба адмнистрации округа.

В текущем году было принято стратегическое решение о возвращении автобусной базы в Дубну. Прошло уже несколько месяцев с принятия этого важного решения, а уже можно подвести итоги, в числе которых:

Заметное сокращение числа жалоб от жителей по работе общественного транспорта и соответствию расписания.

26 автобусов, обслуживающих маршруты наукограда Дубна, были размещены на площадке АО «РАТА», где создали автобусную базу АО «МОСТРАНСАВТО».

Появление большего комфорта в жизни водителей-дубненцев. теперь им не нужно тратить много времени на дорогу до работы и обратно.

На площадке АО «РАТА» начали свою работу ремонтная база и комплекс для помывки транспорта.

За соблюдением расписания ведется тотальный контроль.

В готовность приведена система резервного автобуса, который всегда готов оперативно выйти на замену сломавшемуся.

Глава городского округа Дубна максим Тихомиров, опираясь на слова Губернатора Московской области Андрея Воробьева, сказал, что важно прислушиваться к мнению жителей.

«В Дубне, как и во всем Подмосковье, важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта. Все должно работать четко и слаженно», — сказал Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.