Работодателям стоит менять рабочие процессы, чтобы вовлечь зумеров

На рынок труда вышло поколение Z, или зумеры — молодые специалисты до 28–30 лет. Однако интеграция в коллективы, состоящие из миллениалов и поколения X, оказалась для них сложной задачей. Несоблюдение сроков, спонтанные увольнения — приходится объяснять молодым сотрудникам важность их работы. Эксперты проанализировали рынок и рассказали, как привлечь молодых специалистов, амбициозных и талантливых, сообщает «ФедералПресс» .

Операционный директор ИТ-компании София Панферова рекомендовала российским работодателям, желающим нанять молодых сотрудников до 30 лет, развивать новые навыки в организации рабочих процессов. Основная сложность работы с зумерами заключается не столько в расхождении ценностей, сколько в несоблюдении договоренностей, сроков и трудовых стандартов, что негативно влияет на командный дух.

Эйчары и представители различных компаний дали противоречивые советы о работе с зумерами. Некоторые считают, что для зумеров важны материальные ценности, другие — нематериальные, третьи — и то, и другое. В целом рекомендации сводятся к следующему: предоставление гибридного графика; гибкость в отношении сроков, поскольку они не ориентированы на время; поощрение в игровой форме; предоставление свободы и вовлечение их в идеи; похвала и уважение.

«Нужно иметь большую осторожность и деликатность, чтобы не спугнуть и дать возможность раскрыться зумеру», — сказала соучредитель и коммерческий директор маркетплейса лицензионного контента Людмила Коломиченко.

Коломиченко также добавила, что нужно дать зумеру почувствовать, что к нему относятся серьезно и его мнение ценят, тогда работа станет интересной и увлекательной. После этого он включится в процесс, начнет доверять и обращаться за советом.

Однако не все эксперты согласны с такими подходами. Доцент кафедры английского языка и профессиональной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Елена Торбик считает, что принцип невмешательства может привести к нежелательным последствиям.

«Автономия, саморегуляция и ответственность за принятые решения еще не сформированы в достаточной степени, поэтому не стоит ожидать, что, предоставив зумеру полную свободу действий и мыслей, вы получите высокую вовлеченность, заинтересованность и поток идей и инициатив», — говорит Елена Торбик.

Эксперт предлагает использовать наставничество, но отмечает, что молодые специалисты не всегда реагируют на заботу.

