Работодателей Подмосковья обяжут принимать на работу ветеранов боевых действий

В Московской области приняли изменения в закон «О квотировании рабочих мест». В настоящее время работодателям региона, у которых численность работников превышает 100 человек, устанавливается квота для приема на работу граждан испытывающих трудности в поиске работы в размере 1% от среднесписочной численности работников. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Работодатель самостоятельно определяет, для каких категорий граждан он выделяет рабочие места для трудоустройства.

С 1 сентября каждый работодатель с численностью работников более 200 человек будет обязан трудоустроить одного ветерана боевых действий.

«Такие изменения позволят гарантированно обеспечить трудоустройство ветеранов боевых действий и создать дополнительные возможности для интеграции в гражданскую жизнь. Мы понимаем, что многие из них сталкиваются с трудностями при поиске работы, и наша задача — помочь им реализовать свой потенциал», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В Подмосковье для ветеранов боевых действий также предусмотрены программы обучения и переобучения.

Подробную информацию о квотируемых рабочих местах и программах обучения можно получить в кадровом центре Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.