Работников МФЦ Шатуры поздравили с профессиональным праздником

Работников МФЦ муниципального округа Шатура с профессиональным праздником поздравил лава округа Николай Прилуцкий. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Благодарственных писем главы округа удостоены Ольга Ларцева, Регина Козлова, Марина Бондарева, Анна Белова. Специалисты вместе работают около пяти лет слаженной командой. За добросовестный труд и высокий профессионализм в работе Благодарственным письмом Московской областной Думы награждены Максим Рукавицин, Юлия Юртаева, Марина Ивкина. Почетными грамотами Мособлдумы отмечены Ирина Плишкина и Анна Хасанова.

Шатурский МФЦ — один из лучших в Подмосковье благодаря высокому профессионализму, чуткости и доброжелательности каждого сотрудника.

В 2023 году шатурский МФЦ переехал в новый бизнес-центр на Спортивной. Это позволило улучшить условия оказания государственных услуг. Здесь для обслуживания граждан в многофункциональном центре открыто десять окон приема. Также есть красивый уютный детский уголок, а в зоне ожидания — удобные мягкие секции, аппараты для зарядки телефона, телевизор. В новом офисе МФЦ также работают сотрудники социальной защиты населения и ЗАГСа.

«Ваша работа — это связующее звено между государством и гражданами, гарантия доступности и оперативности получения необходимых услуг», — подчеркнул Николай Прилуцкий.

В Рошале работники МФЦ принимали поздравления от руководителя Рошальского управления Виктора Макарова. Он также выразил признательность сотрудницам центра, которые ежедневно трудятся над тем, чтобы государственные услуги были доступны и удобны для каждого гражданина.

