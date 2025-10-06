Работники «ЗиО-Подольск» отличились при создании реакторов для ледокола «Россия»

Сотрудники предприятия «ЗиО-Подольск» применили 100 секретов производства и запатентовали семь изобретений при создании двух реакторов «РИТМ-400» по имени «Илья Муромец» и «Добрыня Никитич» для будущего атомного ледокола «Россия». Каждый из них выдает до 315 мегаватт мощности, что позволит судну преодолевать льды толщиной до 4 м и уверенно работать в суровых условиях Арктики. Ввод ледокола в эксплуатацию запланирован на 2030 год, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Когда-то русские богатыри защищали нашу землю силой. Сегодня их имена носят самые мощные в мире судовые реакторы, созданные на подольской земле машиностроительным заводом „ЗиО-Подольск“. Гордимся тем, что именно у нас в округе создаются технологии, которые помогают нашей стране уверенно осваивать Арктику и укреплять лидерство в мире», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ледокол «Россия» с реакторами РИТМ-400 необходим России для освоения Арктики, безопасного судоходства и транспортировки ресурсов в условиях экстремального льда. Новые реакторы будут применять на целой серии атомоходов нового поколения с рекордной мощностью и экономической эффективностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.